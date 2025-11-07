Ascopiave, Mediobanca alza target price: titolo ancora sottovalutato

Mediobanca

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,75 euro) ildi, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la".Gli analisti ricordano che Ascopiave è una delle società a cui sono stati assegnati gli asset di distribuzione gas di proprietà dinell'ambito della procedura di cessione imposta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a seguito dell'acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas. Ad Ascopiave sono stati assegnati gli. Durante la conference call, il management di Ascopiave ha spiegato che la società ha acquisito circa 30.000 PDR con una RAB di circa 22 milioni di euro. Mediobanca stima che l'acquisizione comporterebbe un. Il closing dell'operazione è previsto entro febbraio/marzo 2026.Il management ha sottolineato che sono. La società ha espresso parere negativo sul possibile aumento delle dimensioni degli ATEM, in quanto ciò creerebbe un settore monopolistico, penalizzando così sia gli operatori che i consumatori. D'altro canto, ha sostenuto che la possibile estensione delle concessioni sarebbe positiva in quanto incentiverebbe gli investimenti.Mediobanca ribadisce l'opinione che l'acquisizione delle concessioni di distribuzione del gas da, unita all'esercizio delle opzioni put sulle restanti quote di EstEnergy e HeraComm, abbia notevolmente semplificato il portafoglio di attività della società e migliorato la visibilità sul valore del titolo. "Riteniamo che ilrimanga- si legge nella ricerca - Anche dopo la performance positiva degli ultimi trimestri, l'attuale prezzo delle azioni implica uno sconto rispetto al valore della RAB di circa l'8%, il che, a nostro avviso, non è giustificato. I principali peers scambiano con un premio a due cifre rispetto alla RAB".