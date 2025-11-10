BCE, de Guindos: indipendenza della banca centrale è fondamentale per tenere sotto controllo l'inflazione

(Teleborsa) - L. Questo è positivo per i consumatori, le famiglie e l'opinione pubblica in generale. E, allo stesso tempo, dal punto di vista dei mercati, una banca centrale indipendente sarà il modo migliore per mantenere bassi l'inflazione e i tassi di interesse". Lo ha detto, vicepresidente della BCE, in un'intervista a Diário de Notícias.Per chiarire meglio de Guindos ha ricordato quando nell'ottobre 2022 l'inflazione nell'area dell'euro fosse superiore al 10%, ma le le. "Gli operatori di mercato e le famiglie credevano che la BCE potesse prendere le decisioni giuste per ridurre il tasso di inflazione. Questo è molto importante e si verifica quando c'è una banca centrale indipendente"."È vero che le istituzioni possono commettere- ha ammesso il vicepresidente - ma certamente l'. Se dipendente da un governo, la politica monetaria potrebbe essere al servizio della politica fiscale, e questo è dannoso per la fiducia".Da alcuni mesi, l'inflazione nell'area dell'euro si attesta entro i valori di riferimento del mandato della BCE."Dalle nostre indagini emerge che, secondo le aspettative dei consumatori, l'. Per raggiungere questo obiettivo, l'evoluzione dell'è forse il fattore principale. Si potrebbe dire che negli ultimi anni è stata un vero grattacapo per noi, ma sta diminuendo e convergendo verso un livello coerente con la definizione di stabilità dei prezzi. Allo stesso modo, anche le".In merito all'incertezza nelle politiche commerciali, de Guindos ha sottolineato come l'. "L'UE ha raggiunto une l'incertezza sull'aliquota finale dei dazi è quindi diminuita. Tuttavia, i dazi saranno leggermente più elevati, passando dal 3% a circa il 13% per alcuni prodotti industriali esportati dall'Europa, e anche l'impatto esatto di questo aumento è fonte di incertezza".Tuttavia permangono altre fonti di incertezza, come ad esempio l'esito dell'. "Perché non si tratta solo dell'accordo bilaterale, ma anche di cosa potrebbe accadere con altre giurisdizioni. La Cina ha registratoe abbiamo iniziato a vedere che le sue esportazioni stanno. Ciò avrà un impatto sia sulla crescita che sull'inflazione".Il vicepresidente ha poi sottolineato come lasia una delleda affrontare attualmente. Essa però "non riguarda solo l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, dove il profilo fiscale è peggiore della media dell'area dell'euro. Nell'area dell'euro nel suo complesso abbiamo un deficit fiscale del 3% del PIL e un rapporto debito/PIL prossimo al 90%. Tuttavia, esistono enormi disparità tra i paesi. C'è anche un nuovo fattore, ovvero che i paesi dell'area dell'euro devonoa causa di un impegno con la NATO. La spesa media per la difesa è vicina al 2%, ma dovrà aumentare al 3,5% e poi al 5%. È uno sforzo notevole".de Guindos ha aggiunto che "l'. Ci sono tre indicatori che valutiamo con molta attenzione: l'evoluzione dell'inflazione, le nostre proiezioni e la trasmissione della politica monetaria. Se questo cambia, se l'andamento dell'inflazione devia, o se le proiezioni vengono modificate, e se la trasmissione non è corretta, allora potremmo cambiare. Ma finora, crediamo fermamente che il livello dei tassi di interesse sia corretto".Sul fronte del mercato del lavoro il vicepresidente ha affermato che il "". "La creazione di posti di lavoro è stata molto rapida e intensa, ma ora stiamo assistendo ad alcuni segnali di rallentamento dell'occupazione. Tuttavia, in generale, la situazione del mercato del lavoro è positiva".Infine, in merito all', il cui regolamento sarà oggetto di approvazione l'anno prossimo, de Guindos ha ribadito che "sarà un mezzo di pagamento che non produrrà interessi, non entrerà in concorrenza con i depositi bancari, non sarà in alcun modo un bene di investimento. Sarà un mezzo di pagamento per facilitare le transazioni delle famiglie europee in un mondo sempre più digitale".