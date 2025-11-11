Valentino, accordo tra Kering e Mayhoola per ricapitalizzare con 100 milioni la casa di moda

Kering

(Teleborsa) -e Mayhoola, fondo d’investimento del sostenuto dal Qatar, hanno concordato di sottoscrivere unper sostenere le finanze della casa di moda italiana che ha sforato i covenants di un finanziamento negoziato con un pool di banche.È quanto emerge dal verbale dell’assemblea della holding, di cui Mayhoola detiene una quota del 70% e Kering il restante 30%.L’operazione avverrà in, con un primo versamento di 40 milioni a cui dovrebbe far seguito entro la fine dell’anno una seconda iniezione di capitali da 60 milioni.Kering ha acquisito la, con l’impegno di rilevare completamente il marchio da Mayhoola.