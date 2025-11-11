Valentino, accordo tra Kering e Mayhoola per ricapitalizzare con 100 milioni la casa di moda

(Teleborsa) - Kering
e Mayhoola, fondo d’investimento del sostenuto dal Qatar, hanno concordato di sottoscrivere un aumento di capitale da 100 milioni di euro nella controllata Valentino
per sostenere le finanze della casa di moda italiana che ha sforato i covenants di un finanziamento negoziato con un pool di banche.
È quanto emerge dal verbale dell’assemblea della holding Mfi Luxury
, di cui Mayhoola detiene una quota del 70% e Kering il restante 30%.
L’operazione avverrà in due fasi
, con un primo versamento di 40 milioni a cui dovrebbe far seguito entro la fine dell’anno una seconda iniezione di capitali da 60 milioni.
Kering ha acquisito la partecipazione in Valentino per 1,7 miliardi di euro nel 2023
, con l’impegno di rilevare completamente il marchio da Mayhoola.