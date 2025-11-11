ICOP, nuova commessa da 30 milioni di euro con Consorzio ETERIA sulla SS Jonica

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, sarà tra i protagonisti, in quanto parte deldei nuovi lavori di ammodernamento della, nel tratto compreso tra Corigliano e Sibari, in provincia di Cosenza.L'intervento, affidato da ANAS per un valore complessivo di oltre 397 milioni di euro, è stato assegnato al Consorzio ETERIA - con le consorziate Vianini Lavori, Itinera e ICOP - insieme a Cimolai. Laammonta a. La durata complessiva dei lavori è stimata in circa tre anni e mezzoL'intervento interessa un, con la realizzazione di 15 viadotti e 2 cavalcavia, opere che richiederanno elevata competenza tecnica e soluzioni costruttive innovative per garantire sicurezza, durabilità e sostenibilità ambientale. Strategica, in particolare, sarà la nuova bretella di collegamento in corrispondenza dello svincolo di Corigliano Ovest, destinata a migliorare la connessione tra la SS106 esistente, il centro abitato e il porto, oggi al centro di un vasto piano di sviluppo regionale."Essere parte di questo importante intervento infrastrutturale conferma il ruolo di ICOP come partner tecnologico di eccellenza all'interno del Consorzio ETERIA - ha dichiarato l'- Contribuire al potenziamento della viabilità ionica significa partecipare concretamente allo sviluppo di un territorio strategico per la crescita del Mezzogiorno, mettendo in campo le nostre competenze specialistiche e il nostro approccio orientato alla sostenibilità e all'innovazione".