ICOP, nuova commessa da 30 milioni di euro con Consorzio ETERIA sulla SS Jonica

(Teleborsa) - ICOP
, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, sarà tra i protagonisti, in quanto parte del Consorzio ETERIA
dei nuovi lavori di ammodernamento della Strada Statale 106 "Jonica"
, nel tratto compreso tra Corigliano e Sibari, in provincia di Cosenza.
L'intervento, affidato da ANAS per un valore complessivo di oltre 397 milioni di euro, è stato assegnato al Consorzio ETERIA - con le consorziate Vianini Lavori, Itinera e ICOP - insieme a Cimolai. La quota lavori assegnata a ICOP
ammonta a quasi 30 milioni di euro
. La durata complessiva dei lavori è stimata in circa tre anni e mezzo
L'intervento interessa un tracciato di circa 16 chilometri
, con la realizzazione di 15 viadotti e 2 cavalcavia, opere che richiederanno elevata competenza tecnica e soluzioni costruttive innovative per garantire sicurezza, durabilità e sostenibilità ambientale. Strategica, in particolare, sarà la nuova bretella di collegamento in corrispondenza dello svincolo di Corigliano Ovest, destinata a migliorare la connessione tra la SS106 esistente, il centro abitato e il porto, oggi al centro di un vasto piano di sviluppo regionale.
"Essere parte di questo importante intervento infrastrutturale conferma il ruolo di ICOP come partner tecnologico di eccellenza all'interno del Consorzio ETERIA - ha dichiarato l'AD Piero Petrucco
- Contribuire al potenziamento della viabilità ionica significa partecipare concretamente allo sviluppo di un territorio strategico per la crescita del Mezzogiorno, mettendo in campo le nostre competenze specialistiche e il nostro approccio orientato alla sostenibilità e all'innovazione".