Google: "Se scoppia la bolla AI non si salva nessuno"

(Teleborsa) - Lo scoppio di unanel quale sono stati spesi migliaia di miliardi ma ora con incertezza sui ritorni nei tempi previsti, spaventa le Borse conche nell'ultima seduta ha ceduto oltre i due punti percentuali dopo lo scivolone già accusato venerdì. Uno scenario in cui il termometro del settore saranno i conti del colosso Nvidia.A confermare i dubbi sui ritorni dell'Intelligenza artificiale è stata, la scorsa settimana, la mossa dil'investitore che anticipò la crisi dei subprime nel 2008, di comprare put che scommettono sul calo delle quotazioni di Nvidia e Palantir. Il, vede possibile una revisione nelle stime sul settore e ha avvertito che qualsiasi calo si ripercuoterebbe su tutto il mercato azionario."Se la bolla innescata dal boom dello sviluppo dell'Ai esplodesse, nessuna azienda sarebbe al riparo" è l'allarme lanciato da, filiazione del colosso americano Google, intervistato sulle prospettive del business dalla Bbc. Pichai sottolinea infatti "il momento straordinario" dell'Ai, a livello di investimenti e aspettative, ma anche qualche elemento di "irrazionalità" dietro un interesse così trascinante. E sui rischi di "una bolla" in grado potenzialmente di scoppiare, "penso che nessuna azienda ne sarebbe immune, inclusi noi", conclude amministratore delegato di Alphabet.Un clima è negativo in cui ila Borsa peggiore è stata quella di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso del 2,12% a 42.838 punti, dopo un minimo di giornata a quota 42.655. Sullo stesso piano il listino di Madrid, seguito da quello di Parigi in calo dell'1,8% finale.Nel frattempohanno annunciato investimenti per un totale di 15 miliardi di dollari nellac, creatrice del chatbot Claude. Nvidia, che a Wall street si è mossa su cali anche superiori a due punti percentuali, ha impegnato fino a 10 miliardi di dollari, mentre Microsoft – che detiene il 27% di OpenAI, rivale di Anthropic – ha promesso di investire fino a 5 miliardi. L'accordo fa parte di un'intesa di ampia portata che vedeva Anthropic impegnarsi ad acquistare 30 miliardi di capacità di cloud computing di Microsoft e ad adottare le ultime versioni della tecnologia dei chip di Nvidia.