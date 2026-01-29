Piazza Affari: scambi al rialzo per ENI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società del Cane a sei zampe
, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ENI
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di ENI
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)