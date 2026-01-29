Milano 12:41
45.361 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:41
10.216 +0,60%
Francoforte 12:41
24.613 -0,84%

Piazza Affari: scambi al rialzo per ENI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società del Cane a sei zampe, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ENI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia rispetto all'indice.


La tendenza di breve di ENI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
