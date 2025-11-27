Milano 9:37
43.236 +0,25%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:36
9.695 +0,04%
23.800 +0,31%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un controllato +0,18%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,6127. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,6158 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,6113.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
