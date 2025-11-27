Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Il Cross Euro contro la valuta britannica ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,876.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8747. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8787. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8733.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)