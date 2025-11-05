Milano 17:09
Gruppo FS: il Presidente della Repubblica Mattarella inaugura la mostra “Le ferrovie d’Italia (1861-2025)” al Vittoriano
(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato oggi in anteprima la mostra "Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro". L’esposizione, promossa e organizzata da VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e dal Gruppo FS Italiane, sarà aperta al pubblico da venerdì 7 novembre fino all’11 gennaio, nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia.

Ad accompagnare il Presidente della Repubblica c’erano il Presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, e la Direttrice Generale del VIVE, Edith Gabrielli, curatrice della mostra.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato, avvenuta nel 1905, in epoca giolittiana. Da allora le Ferrovie dello Stato hanno accompagnato ogni fase della storia italiana: dalle guerre mondiali alla ricostruzione, dal boom economico alla globalizzazione, fino alle sfide di oggi, tra tecnologia e sostenibilità. La mostra racconta il mondo delle ferrovie da prospettive diverse, intrecciate tra loro. Grafica, documenti, immagini e opere d’arte dialogano in modo dinamico, restituendo al pubblico un racconto vivo e coinvolgente del viaggio in treno e della storia del nostro Paese.
