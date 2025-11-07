Dall’Unità Nazionale alle sfide del futuro: a Roma la mostra che celebra le ferrovie d’Italia





(Teleborsa) - Un viaggio lungo oltre un secolo, tra binari e trasformazioni sociali, innovazioni tecnologiche e grandi sfide del Paese. Con il titolo ‘(1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro’ si apre la mostra promossa e organizzata da VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia e dal, in programma al Vittoriano fino al prossimo 11 gennaio.“Le Ferrovie nascono con l’unità d’Italia, con la stipula dell’orario unico italiano. Questo è stato il primo segno di unità fisica e geografica del Paese, a cui le ferrovie hanno contribuito molto, e la mostra è questo che vuole celebrare. - ha dichiarato, Presidente del Gruppo FS - Le sfide per il futuro sono esattamente quello che abbiamo costituito per il Paese fino ad oggi, cioè questo processo di industrializzazione e innovazione che vogliamo continuare a fare per il Paese, ma a questo punto anche per l’Europa visto che vogliamo esportare i nostri progetti ingegneristici e di design anche laddove questo possa essere richiesto.”La storia dell’unità nazionale e la storia delle ferrovie sono sempre state inseparabili, i binari hanno da sempre collegato territori divisi da secolo, favorito scambi economici e culturali, creato opportunità di lavoro e mobilità sociale. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione delle, avvenuta nel 1905. Da allora, le FS hanno accompagnato ogni fase cruciale della storia italiana, dalla ricostruzione postbellica al boom economico, fino all’Alta Velocità e alla transizione digitale di oggi.La mostra sulla storia delle ferrovie italiane si articola in quattro sezioni cronologiche, una sezione immersiva e infine una sezione didattico-dimostrativa. Quattro in ogni sezione gli assi principali di lettura, che si concretizzano in altrettanti pannelli informativi. Questi assi mettono in luce l’impatto delle ferrovie e, insieme, la loro capacità di trasformazione. Oltre che mezzo di trasporto, il treno era ed è un dispositivo capace di mutare la percezione del tempo, ridefinire il concetto di distanza e ispirare nuove visioni del lavoro, dell’identità e della comunità.