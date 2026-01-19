L'oro vola su un nuovo record storico: occhi puntati su Davos

(Teleborsa) -confermando la sua natura di, d fronte al crescere delle tensioni geopolitiche ed in risposta ad una domanda che si conferma robusta, soprattutto per l'oro come investimento (flussi di ETF). La, due alleati chiave della Nato, a causa della questione della proprietà delladi certo non facilita le relazioni internazionali, mentre si avvicina l'appuntamento chiave con ilQuesta mattina, l'oro ha toccato un nuovo massimo di tutti i tempi sui mercati internazionali. Ildell'oro ha toccato un, mentre ilsull'oro ha testato un record di, per poi assestarsi sui 4.674,09 USD/oncia, in rialzo dell'1,73% rispetto alla chiusura precedente. Stesso movimento, anche amplificato per, il cui contratto a termine in consegna marzo ha toccato un massimo intraday di, per poi scambiare a 93,075 (+5,13%). Non sono da meno gli altri metalli nobili come, che fanno segnare rialzi rispettivamente dell'1,82% e dell'1,4%.A sostenere le quotazioni die metalli preziosi, che sono tipicamente dieconcorrono le tensioni fra Stati Uniti ed Unione Europea, amplificatesi a causa della disputa sulla Groenlandia. Gli sviluppi del weekend non preannunciano nulla di buono, con il Presidenteche ha addiritturaagli scambi con gli otto Paesi che si sono schierati a difesa della Groenlandia - Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia - mentredi rispondere condi euro.Gli sviluppi di questa querelle si vedranno nell'ambito della cornice delle alpi svizzere, a, dove i leader mondiali sbarcheranno per partecipare alun appuntamento annuale imperdibile per chiunque. La tensione sarà palpabile ed il consueto sondaggio condotto dal Zurich e Marsh ha già anticipato che leintervistati riguardano proprio le. Se nell'immediato, il confronto geoeconomico, i conflitti armati tra Stati, gli eventi meteorologici estremi, la polarizzazione sociale e la misinformazione e disinformazione sono citati fra i rischi immediati, nel quadro di medio termine (orizzonte biennale) la misinformazione e disinformazione e la polarizzazione sociale salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto.Ladelle banche centrali resta forte, ma anche gli investimenti in oro finanziario stanno crescendo sempre più r rapidamente. Lo conferma l'ultimo report del World Gold Council sui, che hanno registrato a dicembre ildi dollari. I flussi sono stati sostenuti dal, che ha registrato a dicembre flussi positivi per, mentre Asia ed Europa hanno seguito il trend, con l'UE che ha registrato flussi positivi per 1 miliardo sostenuti da UK e Svizzera. Grazie alla continua forza del prezzo dell'oro e agli afflussi costanti, gli asset in gestione (AUM) degli ETF sull'oro a livello globale sono aumentati del 5% nel mese, mentre le partecipazioni sono aumentate del 2%.