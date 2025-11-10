Italo prepara l’ingresso nell'Alta Velocità in Germania

(Teleborsa) - Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung anche Italo
si sta preparando all'ingresso nel mercato tedesco
dell’Alta Velocità.
FAZ parla di piani particolarmente avanzati per Italo che avrebbe già costituito una società in Germania
e presentato a ottobre la richiesta di autorizzazione operativa. Nel piano ci sarebbe l’acquisto di 30-40 treni
e collegamenti a frequenza oraria o biennale tra le principali città tedesche
. Il quotidiano riferisce inoltre di un investimento stimato in alcuni miliardi di euro e della creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro
.
L'indiscrezione arriva ad una settimana dalla conferma da parte di Trenitalia di un interessamento per il mercato dell'Alta Velocità, arrivata da un intervista dell'amministratore delegato
di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma
, ad un altro quotidiano tedesco Handelsblat.
Dopo decenni di quasi monopolio della Deutsche Bahn
, la rete ferroviaria tedesca potrebbe quindi presto aprirsi a una nuova fase di concorrenza
simile a quella italiana, dove già oggi Italo e Trenitalia condividono il mercato dell’Alta Velocità.