Milano 11:40
43.176 +0,11%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:40
9.675 -0,17%
Francoforte 11:40
23.774 +0,20%

Vola a Francoforte Puma

(Teleborsa) - Ottima performance per Puma, che scambia in rialzo del 13,50%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,6%, rispetto a +2,72% del Germany MDAX).


La situazione di medio periodo di Puma resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 19,83 Euro. Supporto visto a quota 18,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 20,76.

