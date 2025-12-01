Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre
Aggressivo ribasso per l'indice nipponico, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,93%.
Il grafico attuale del Nikkei 225 evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 48.503,4. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 50.158,3. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 47.723,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)