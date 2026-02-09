Barclays: guidance 2026 debole e maxi-reset per Stellantis, mercato deluso

(Teleborsa) - Barclays
mantiene un'impostazione prudente su Stellantis
dopo la serie di annunci diffusi dal gruppo, che includono importanti svalutazioni, la pubblicazione anticipata dei risultati preliminari 2025
e un significativo miss del risultato operativo rettificato (AOI) nel secondo semestre, anche al netto degli elementi straordinari. La banca sottolinea che la guidance 2026 - con margini AOI attesi in crescita “low single digit” e un free cash flow previsto in territorio negativo - implica un declassamento di circa il 40% rispetto alle precedenti aspettative.
Gli analisti spiegano di essere rimasti “sul bordo del campo” su Stellantis, ma giudicano deludenti sia il risultato operativo sia l’outlook, entrambi ben inferiori alle attese del mercato. A pesare ulteriormente sul sentiment sono stati anche l’aumento di debito tramite un’emissione ibrida fino a 5 miliardi di euro e la cancellazione del dividendo per il 2025.
In questo contesto, secondo Barclays, la reazione negativa del mercato registrata venerdì
appare “comprensibile”.
Stellantis ha incorniciato l’insieme delle misure come un “reset a quattro vie”, focalizzato su: riorganizzazione interna; rafforzamento delle relazioni con gli stakeholder; revisione del piano prodotto e della supply chain EV; miglioramento dell’esecuzione e della qualità. Un reset di questa portata, spiegano gli analisti, era in parte atteso, anche alla luce di mosse simili da parte di GM e Ford nel segmento elettrico. Tuttavia, durante le call con gli analisti sono emerse preoccupazioni significative su possibili ulteriori interventi di ristrutturazione della capacità produttiva in Europa, un tema che potrebbe continuare a pesare sulla percezione degli investitori.