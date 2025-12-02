Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,4027. Supporto a 1,3973. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,4081.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)