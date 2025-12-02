Milano 11:49
43.519 +0,60%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:50
9.734 +0,33%
Francoforte 11:50
23.748 +0,67%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,4027. Supporto a 1,3973. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,4081.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
