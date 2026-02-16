Milano 17:17
45.503 +0,16%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:17
10.473 +0,25%
Francoforte 17:17
24.812 -0,41%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.507,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.389,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.625,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
