PAC, Legacoop Agroalimentare: passo avanti sulle risorse, ora una visione davvero europea

(Teleborsa) -valutaper ilche, se confermato, segnerebbe un deciso cambio di passo rispetto alle ipotesi iniziali e risponderebbe alle preoccupazioni espresse negli ultimi mesi dal mondo agricolo e cooperativo europeo.Lo afferma il, sottolineando come il lavoro del governo italiano abbia contribuito in modo significativo aUn risultato che, aggiunge, è stato possibile anchenel contrastare la prima proposta della Commissione e alla mobilitazione del settore agricolo, culminata nella manifestazione del 18 dicembre a Bruxelles, caratterizzata da una partecipazione ampia e trasversale.Resta però aperta la necessità di recuperare risorse anche per pesca e acquacoltura. Perpoichérichiedono una risposta realmente europea, basata su regole comuni e una visione condivisa.Nel definire la nuova PAC, l’associazione chiede di integrare in modo strutturale strumenti che favoriscano cooperazione e aggregazione di agricoltori e pescatori, riconoscendo il ruolo centrale delle cooperative nella stabilità dei redditi, nell’innovazione e nella resilienza delle filiere. Infine,intervenendo anche su altri dossier europei, a partire dal Cbam, per ridurre l’impatto dei dazi su concimi e fattori produttivi che continuano a gravare sui costi delle imprese.