Legge di bilancio, Anief presenta più di 70 emendamenti in Parlamento

"Il disegno di Legge di Bilancio non reca alcuna risorsa per la scuola
ed è questo che abbiamo chiesto al governo". E' quanto afferma Marcello Pacifico
, Presidente del sindacato Anief
, aggiungendo "ci vogliono risorse innanzitutto per l'erogazione della carta docenti anche al personale precario, come richiesto dal sindacato, e per il mantenimento di un assegno di 500 euro".
"Certamente, c'è un problema legato anche al riconoscimento del lavoro gravoso
a tutto il personale scolastico, non solo per le maestre dell'infanzia, per poter andare in pensione prima con l'APE sociale a 63 anni e mezzo
e, ancora, l'idea di costituire un fondo per l'indennità di sede,
a favore dei lavoratori fuori sede".
"Sono solo alcune proposte
che si potrebbero concretizzare - afferma il sindacalista - però abbiamo presentato quasi 70 emendamenti in Parlamento
, quindi ci aspettiamo delle piccole risposte
che comincino a tracciare un percorso per migliorare e valorizzare tutto il personale
del comparto Istruzione e Ricerca".
"