Legge di bilancio, Anief presenta più di 70 emendamenti in Parlamento

"Il disegno di Legge di Bilancio non reca alcuna risorsa per la scuola ed è questo che abbiamo chiesto al governo". E' quanto afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, aggiungendo "ci vogliono risorse innanzitutto per l'erogazione della carta docenti anche al personale precario, come richiesto dal sindacato, e per il mantenimento di un assegno di 500 euro".

"Certamente, c'è un problema legato anche al riconoscimento del lavoro gravoso a tutto il personale scolastico, non solo per le maestre dell'infanzia, per poter andare in pensione prima con l'APE sociale a 63 anni e mezzo e, ancora, l'idea di costituire un fondo per l'indennità di sede, a favore dei lavoratori fuori sede".

"Sono solo alcune proposte che si potrebbero concretizzare - afferma il sindacalista - però abbiamo presentato quasi 70 emendamenti in Parlamento, quindi ci aspettiamo delle piccole risposte che comincino a tracciare un percorso per migliorare e valorizzare tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca".
