Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

New York: in rally Shopify

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,02%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Shopify segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 113,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 121,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 108,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
