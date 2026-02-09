New York: in rally Shopify

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Shopify
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 113,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 121,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 108,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)