Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Nuovo spunto rialzista per l'indice nipponico, che guadagna bene e porta a casa un +1,21%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.334,1. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.383,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51.284,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)