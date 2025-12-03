Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un -0,17%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3965. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3989. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3957.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)