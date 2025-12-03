Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 22:00
25.607 +0,20%
Dow Jones 22:02
47.883 +0,86%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (+0,2%)

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.606,54 punti

Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un +0,2% e archivia gli scambi a 25.606,54 punti.
