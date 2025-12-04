Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 22:00
25.582 -0,10%
Dow Jones 22:02
47.851 -0,07%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,1%)

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.581,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,1%)
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,1% e archivia gli scambi a 25.581,7 punti.
Condividi
```