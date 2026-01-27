Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:57
25.959 +0,95%
Dow Jones 17:57
49.089 -0,65%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: calo per Zignago Vetro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Zignago Vetro
Ribasso composto e controllato per il produttore di contenitori in vetro, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.
Condividi
```