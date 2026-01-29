Zignago Vetro, lascia il dirigente con responsabilità strategiche Michele Pezza

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha reso noto che il, Presidente di Zignago Vetro Polska e di Zignago Vetro France,con Zignago Vetro in data 31 gennaio 2026 per perseguire nuove sfide professionali.A decorrere dal 1° febbraio 2026, la carica di Presidente di Zignago Vetro Polska e di Zignago Vetro France sarà ricopertaMichele Pezzadi Zignago Vetro e risultada erogare nel 2027 sulla base del raggiungimento degli obiettivi del piano di incentivazione di lungo termine Performance Shares 2025-2027, essendo "good leaver" ai sensi del Piano stesso e avendo le parti convenzionalmente considerato come data di cessazione del rapporto quella del 31 dicembre 2025.