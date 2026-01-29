Milano 17:35
Zignago Vetro, lascia il dirigente con responsabilità strategiche Michele Pezza

(Teleborsa) - Zignago Vetro, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha reso noto che il dirigente con responsabilità strategiche Michele Pezza, Presidente di Zignago Vetro Polska e di Zignago Vetro France, cesserà il rapporto di lavoro con Zignago Vetro in data 31 gennaio 2026 per perseguire nuove sfide professionali.

A decorrere dal 1° febbraio 2026, la carica di Presidente di Zignago Vetro Polska e di Zignago Vetro France sarà ricoperta ad interim dall'AD Biagio Costantini.

Michele Pezza detiene 4.905 azioni di Zignago Vetro e risulta assegnatario di 5.500 Performance Shares da erogare nel 2027 sulla base del raggiungimento degli obiettivi del piano di incentivazione di lungo termine Performance Shares 2025-2027, essendo "good leaver" ai sensi del Piano stesso e avendo le parti convenzionalmente considerato come data di cessazione del rapporto quella del 31 dicembre 2025.
