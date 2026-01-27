Milano 17:35
Piazza Affari: calo per Zignago Vetro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di contenitori in vetro, in flessione del 2,94% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zignago Vetro, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società industriale. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Zignago Vetro evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,793 Euro. Primo supporto a 7,493. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,387.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
