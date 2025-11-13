Milano 9:32
44.980 +0,42%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:32
9.889 -0,23%
24.405 +0,10%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 12/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,59 miliardi di euro, con un incremento del 16,95%, rispetto ai precedenti 3,93 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,64 miliardi.

A fronte dei 701 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 390 azioni. In lettera invece 274 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 37 stocks.





