Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 12/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,59 miliardi di euro, con un incremento del 16,95%, rispetto ai precedenti 3,93 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,64 miliardi.A fronte dei 701 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 390 azioni. In lettera invece 274 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 37 stocks.