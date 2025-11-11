Milano 14:45
Parker-Hannifin acquisisce Filtration Group per 9,25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Parker-Hannifin ha concordato l'acquisto di Filtration Group da Madison Industries per 9,25 miliardi di dollari, ampliando così il business della filtrazione industriale.

Il prezzo rappresenta 19,6 volte l'Ebitda rettificato di Filtration Group stimato per quest'anno. La transazione dovrebbe concludersi entro sei-dodici mesi.

Filtration Group, con un fatturato di 2 miliardi di dollari, è una delle più grandi aziende di filtrazione al mondo, specializzata esclusivamente in sistemi di filtrazione, con clienti in 165 sedi in 27 paesi.

L'acquisizione è la seconda più grande di sempre per Parker-Hannifin, dopo quella di Meggitt per 9,8 miliardi di dollari nel 2022, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Le azioni di Parker-Hannifin hanno guadagnato il 32% quest'anno fino alla chiusura di lunedì, portando il valore di mercato a circa 106 miliardi di dollari.

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)
