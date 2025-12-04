Milano 13:02
Londra: brillante l'andamento di WPP
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding che fornisce servizi di comunicazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di WPP rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,882 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,933. Il peggioramento di WPP è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,849.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
