ESA assegna contratto da 81,2 milioni di euro a OHB Italia per missione Ramses

(Teleborsa) - L'Agenzia Spaziale Europea () ha firmato unRapid Apophis Mission for Space Safety (). Con il lancio previsto nel 2028, Ramses raggiungerà l'asteroide Apophis prima del suo raro incontro ravvicinato con la Terra.Il contratto, del, è stato firmato dall'ESA e da OHB Italia presso il centro tecnologico ESTEC dell'ESA nei Paesi Bassi e dà il via alla fase di costruzione, assemblaggio e collaudo del veicolo spaziale della missione Ramses. Questo contratto fa seguito a quello firmato nell'ottobre 2024 per avviare i lavori preparatori della missione e porta il valore totale a circa 150 milioni di euro."Con Ramses, l'ESA sta cogliendo un'opportunità unica per studiare l'asteroide Apophis mentre passa vicino alla Terra, approfondendo la nostra comprensione degli oggetti vicini alla Terra e migliorando le nostre capacità di proteggere il nostro pianeta", ha dichiarato"Siamo orgogliosi che l'ESA ci abbia affidato la missione Ramses - ha dichiarato- Questo contratto riflette la fiducia riposta nella competenza del nostro team e nella nostra esperienza pluridecennale nella realizzazione di sistemi spaziali complessi. Non vediamo l'ora di lavorare con l'ESA e i nostri partner per portare a termine questa missione davvero ambiziosa per la difesa planetaria".Con l'ingresso di OHB, la missione Ramses sfrutta la ricca esperienza maturata in tutta Europa durante la costruzione della prima missione di difesa planetaria dell'ESA, Hera, che arriverà al sistema di asteroidi binari Didymos alla fine di quest'anno. Come Hera,e progettati per estendere la portata scientifica della missione una volta arrivata ad Apophis.Oggi è stato firmato un secondoper la costruzione di uno dei CubeSat di Ramses, chiamato Farinella in onore dello scienziato planetario italiano Paolo Farinella. Come per il veicolo spaziale principale di Ramses, questo contratto fa seguito a un precedente contratto del valore di 4,7 milioni di euro aggiudicato per i lavori preparatori lo scorso anno."Siamo entusiasti di affrontare la sfida di realizzare un piccolo veicolo spaziale in grado di dare un grande contributo allo studio dell'asteroide Apophis durante il suo storico passaggio ravvicinato alla Terra", ha dichiarato