Usa, Hassett: aspettatevi meno posti di lavoro, ma non è debolezza economica

(Teleborsa) - Il direttore del National Economic Council,, ha invitato gli americani a prepararsi a dati sullapiù bassi nei prossimi mesi, sottolineando che questo trend non è un segnale di fragilità dell'economia. Intervenuto lunedì su CNBC, Hassett ha spiegato che il calo della, unito a unain forte aumento, porterà naturalmente a numeri inferiori nella creazione mensile di posti di lavoro."Non bisogna farsi prendere dal panico se si vede una sequenza di numeri più bassi rispetto a quelli a cui si è abituati", ha affermato Hassett, aggiungendo che tali cifre sono coerenti con l'attuale crescita elevata del. Secondo il direttore del NEC, il(ovvero la creazione di posti necessaria per mantenere stabile la disoccupazione) è ora "notevolmente più basso" rispetto a quello registrato sotto l'amministrazione Biden, proprio perché la produttività sta "schizzando alle stelle".L'attenzione è ora rivolta alsull'occupazione di gennaio, atteso per mercoledì, che dovrebbe mostrare l'aggiunta dicon un tasso di disoccupazione stabile al 4,4%.Il rapporto includerà ancheche dovrebbero ridurre i dati sulle buste paga precedentemente riportati per l'anno terminato a marzo 2025.