Novo Nordisk taglia guidance per minori aspettative di crescita dei trattamenti GLP-1

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese della farmaceutica, ha comunicato che lesono aumentate del 12% in corone danesi e del 15% a cambi costanti nei(a 229,9 milioni di DKK, circa 30,7 miliardi di euro). Le vendite nelle attività neglisono aumentate del 12% in corone danesi (15% a cambi costanti). Le vendite negli Stati Uniti sono state influenzate positivamente dagli aggiustamenti lordo/netto. Le vendite nelle attività internazionali sono aumentate del 13% in corone danesi (16% a cambi costanti).Le vendite nel settore dellasono aumentate del 12% in corone danesi, raggiungendo i 215,7 miliardi di corone danesi (15% a cambi costanti), principalmente grazie alla crescita del 37% in corone danesi del settore della cura dell'obesità, che ha raggiunto i 59,9 miliardi di corone danesi (41% a cambi costanti) e alla crescita del 7% in corone danesi delle vendite del diabete GLP-1 (10% a cambi costanti). Le vendite nel settore dellesono aumentate del 10% in corone danesi (13% a cambi costanti).L'è aumentato del 5% in corone danesi e del 10% a tassi di cambio costanti (CER), attestandosi a 95,9 miliardi di DKK, risentendo di costi di ristrutturazione una tantum pari a circa 9 miliardi di DKK, legati alla trasformazione aziendale volta a razionalizzare le attività di Novo Nordisk e a reinvestire nella crescita. Se Novo Nordisk non avesse sostenuto tali costi di ristrutturazione, pari a circa 9 miliardi di DKK, l'utile operativo sarebbe aumentato del 15% in corone danesi e del 21% a tassi di cambio costanti.Per l', si prevede una crescita del fatturato dell'8-11% a tassi di cambio costanti, mentre l'utile operativo dovrebbe attestarsi al 4-7%, sempre a tassi di cambio costanti, incluso un impatto negativo sull'intero anno di circa 8 miliardi di DKK derivante dalla trasformazione aziendale. Si prevede che la crescita del fatturato e dell'utile operativo, in corone danesi, sarà rispettivamente inferiore di 4 e 6 punti percentuali rispetto a quella a tassi di cambio costanti. La riduzione degli intervalli di previsione riflette ledi Novo Nordisk per il diabete e l'obesità."Lae abbiamo un focus rinnovato che ci consente di offrire una gamma di potenziali opzioni terapeutiche che serviranno milioni di pazienti in più, principalmente nel campo dell'obesità - ha affermato il- Sebbene abbiamo registrato una solida crescita delle vendite nei primi nove mesi del 2025, le minori aspettative di crescita per i nostri trattamenti GLP-1 hanno portato a una riduzione delle nostre previsioni".