TheRealReal, vola al Nasdaq in scia alla trimestrale

TheRealReal

(Teleborsa) - Le azioni di, marketplace online per beni di lusso autentici e rivendibili,, segnando al momento un progresso del 30,7% a 14,66 dollari, in scia all'ottima trimestrale.Nel periodo luglio-settembre 2025 il(gross merchandise value - GMV) di The RealReal è aumentato del 20% su base annua e ilè cresciuto del 17%. Il fatturato da conto vendita è cresciuto del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il fatturato diretto è cresciuto del 47% su base annua nel terzo trimestre. L'del terzo trimestre è stato del 5,4%, con un aumento di 380 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Alla luce dei risultati ottenuti e delle condizioni di mercato il management sta rivedendo. Per ill'azienda stima di registrare un GMV compreso tra 585 e 595 milioni di dollari, un fatturato totale tra 188 e 191 milioni e un EBITDA adjusted tra 17,5 e 18,5 milioni. Per l'The RealReal prevede di consuntivare un GMV in un intervallo compreso tra 2.099 e 2.109 milioni, un fatturato totale di 687 - 690 milioni e un EBITDA adjusted di 37,7 - 38,7 milioni di dollari.