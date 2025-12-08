Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:32
25.590 -0,40%
Dow Jones 18:32
47.740 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3779 con area di resistenza individuata a quota 1,3918. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3728.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```