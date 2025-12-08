Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3779 con area di resistenza individuata a quota 1,3918. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3728.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)