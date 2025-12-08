Londra: performance negativa per Mondi

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di carta e imballaggi
, con un ribasso dell'1,99%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Mondi
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Mondi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,638 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,504. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,772.
