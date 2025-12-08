Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:42
25.601 -0,36%
Dow Jones 18:42
47.745 -0,44%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Londra: performance negativa per Mondi

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Mondi
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di carta e imballaggi, con un ribasso dell'1,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Mondi rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Mondi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,638 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,504. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,772.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```