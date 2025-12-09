Milano 12:20
43.557 +0,29%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:20
9.655 +0,11%
Francoforte 12:20
24.105 +0,24%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 1,3329. Il supporto più immediato è stimato a 1,3319. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 1,3315, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```