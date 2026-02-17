BFF Bank ancora in rosso: non frena le vendite il chiarimento sull'inchiesta per falso in bilancio

(Teleborsa) - Ancora in rosso BFF Bank
nella seduta odierna che registra perdite superiori al 5%. Non ha frenato le vendite il chiarimento di questa mattina della società in cui ha precisato di essere già a conoscenza "di indagini preliminari
da parte della Procura della Repubblica di Milano, avviate, a quanto consta alla Banca, alla fine del 2023 e tutt’ora in fase istruttoria".
Nel pomeriggio di ieri è infatti emersa un'inchiesta con l'ipotesi di falso in bilancio
avviata per verificare l'accuratezza dei bilanci della banca dopo l'ispezione della Banca d'Italia avvenuta nella primavera del 2024. Il titolo ha poi chiuso la seduta registrano un -12,2%.
Secondo quanto riportato da Milano Today inoltre l'inchiesta della Procura
riguarda anche la comunicazione al mercato diffusa da Bff all'inizio di questo mese relativa ad un accantonamento straordinario
di 95 milioni
. Al momento comunque non risulterebbero manager iscritti nel registro degli indagati.
Uno dei principali operatori nel factoring pro soluto verso la Pubblica Amministrazione ha specificato "di aver reso la propria disponibilità a collaborare
con la Procura e a fornire ogni informazione utile agli organi inquirenti". "La Banca fa, inoltre, presente che le recenti azioni straordinarie, come da comunicato stampa del 2 febbraio 2026 e del 10 febbraio 2026, sono frutto di autonome valutazioni e iniziative del
management".
Lo scorso 2 febbraio il CdA di BFF Bank aveva approvato
accantonamenti straordinari per l'anno 2025 finalizzati al de-risking del proprio portafoglio di factoring, il restatement previsto del bilancio 2024 e i target finanziari 2026 rivisti. Contestualmente Massimiliano Belingheri aveva rimesso le deleghe da Amministratore Delegato.
Da gennaio
il titolo ha perso più del 60%.