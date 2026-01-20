Milano 17:35
In rally SanDisk a Wall Street, Citi alza il TP

Data center guidano domanda di storage

(Teleborsa) - Rally a Wall Street per il titolo della multinazionale produttrice di memorie flash, SanDisk, che al momento viaggia in progresso del 9,1% a circa 451,1 dollari. Intanto il Nasdaq lascia sul terreno l'1,3%.

I titoli del settore storage e memoria stanno beneficiando della crescente spesa per i data center che continua a guidare la domanda di soluzioni di archiviazione.

La brillante performance arriva mentre Citigroup ha aumentato il prezzo obiettivo su SanDisk a 490 dollari da 280 dollari, ribadendo la raccomandazione Buy.



