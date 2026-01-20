In rally SanDisk a Wall Street, Citi alza il TP

(Teleborsa) - Rally a Wall Street
per il titolo della multinazionale produttrice di memorie flash, SanDisk
, che al momento viaggia in progresso del 9,1% a circa 451,1 dollari. Intanto il Nasdaq lascia sul terreno l'1,3%.
I titoli del settore storage e memoria stanno beneficiando della crescente spesa per i data center
che continua a guidare la domanda di soluzioni di archiviazione
.
La brillante performance arriva mentre Citigroup
ha aumentato il prezzo obiettivo
su SanDisk a 490 dollari da 280 dollari
, ribadendo la raccomandazione Buy
.