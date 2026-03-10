Milano 13:38
44.918 +2,03%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:38
10.388 +1,35%
Francoforte 13:38
23.862 +1,93%

Francoforte: positiva la giornata per Allianz

(Teleborsa) - Avanza la compagnia assicurativa, che guadagna bene, con una variazione del 2,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Allianz rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo dell'assicuratore tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 350,4 Euro con prima area di resistenza vista a 354,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 348,3.

