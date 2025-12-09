Francoforte: prevalgono le vendite su Evotec

(Teleborsa) - A picco Evotec
, che presenta un pessimo -7,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Evotec
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,016 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,202. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,932.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)