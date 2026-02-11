Michelin, flussi di cassa solidi e dividendo sopra le attese a 1,38 euro per azione

(Teleborsa) - Michelin
ha chiuso l'esercizio 2025
dimostrando una forte resilienza finanziaria nonostante un contesto di mercato complesso. Il Gruppo ha generato un free cash flow
di 2,1 miliardi di euro
, rafforzando la propria posizione patrimoniale con un gearing sceso al 13%.
I ricavi totali
si sono attestati a 26,0 miliardi di euro, in calo del 4,4% a tassi di cambio correnti, penalizzati da una contrazione dei volumi del 4,7%. Yves Chapot
, CFO del Gruppo, ha precisato che l'80% del calo dei volumi è riconducibile al mercato del primo equipaggiamento (OE), con una flessione particolarmente marcata nei settori autocarro e agricolo in Nord America
. Quest'ultimo ha risentito del rinvio delle normative sulle emissioni USA e delle ritorsioni doganali cinesi.
L'utile operativo
dei segmenti è stato di 2,9 miliardi di euro
(10,9% delle vendite), battendo le previsioni degli analisti ferme a 2,7 miliardi. Nonostante la debolezza dei volumi e il peso dell'euro forte, il Gruppo ha beneficiato di un miglioramento del mix di vendita, con i pneumatici da 18 pollici e oltre che rappresentano ormai il 68% delle vendite del marchio MICHELIN nel comparto auto.
Per il 2026
, Michelin punta a un rimbalzo dell'utile operativo dei segmenti e a un free cash flow superiore a 1,6 miliardi di euro. Il Gruppo accelererà inoltre la crescita nelle Polymer Composite Solutions, che diventeranno un segmento di rendicontazione autonomo dal primo trimestre 2026.
Sul fronte della remunerazione
, il Consiglio proporrà un dividendo
di 1,38 euro per azione
, superando le aspettative del mercato di 10 centesimi. Grazie alla solida generazione di cassa, è stato inoltre annunciato un massiccio programma di riacquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi di euro
per il periodo 2026-2028.