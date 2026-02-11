Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 18:29
25.203 +0,30%
Dow Jones 18:29
50.201 +0,03%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Michelin, flussi di cassa solidi e dividendo sopra le attese a 1,38 euro per azione

Finanza
Michelin, flussi di cassa solidi e dividendo sopra le attese a 1,38 euro per azione
(Teleborsa) - Michelin ha chiuso l'esercizio 2025 dimostrando una forte resilienza finanziaria nonostante un contesto di mercato complesso. Il Gruppo ha generato un free cash flow di 2,1 miliardi di euro, rafforzando la propria posizione patrimoniale con un gearing sceso al 13%.

I ricavi totali si sono attestati a 26,0 miliardi di euro, in calo del 4,4% a tassi di cambio correnti, penalizzati da una contrazione dei volumi del 4,7%. Yves Chapot, CFO del Gruppo, ha precisato che l'80% del calo dei volumi è riconducibile al mercato del primo equipaggiamento (OE), con una flessione particolarmente marcata nei settori autocarro e agricolo in Nord America. Quest'ultimo ha risentito del rinvio delle normative sulle emissioni USA e delle ritorsioni doganali cinesi.

L'utile operativo dei segmenti è stato di 2,9 miliardi di euro (10,9% delle vendite), battendo le previsioni degli analisti ferme a 2,7 miliardi. Nonostante la debolezza dei volumi e il peso dell'euro forte, il Gruppo ha beneficiato di un miglioramento del mix di vendita, con i pneumatici da 18 pollici e oltre che rappresentano ormai il 68% delle vendite del marchio MICHELIN nel comparto auto.

Per il 2026, Michelin punta a un rimbalzo dell'utile operativo dei segmenti e a un free cash flow superiore a 1,6 miliardi di euro. Il Gruppo accelererà inoltre la crescita nelle Polymer Composite Solutions, che diventeranno un segmento di rendicontazione autonomo dal primo trimestre 2026.

Sul fronte della remunerazione, il Consiglio proporrà un dividendo di 1,38 euro per azione, superando le aspettative del mercato di 10 centesimi. Grazie alla solida generazione di cassa, è stato inoltre annunciato un massiccio programma di riacquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi di euro per il periodo 2026-2028.
Condividi
```