Shopify accelera nel 2025: ricavi a 11,6 miliardi (+30%) e piano di buyback da 2 miliardi

(Teleborsa) - Shopify Inc.
ha presentato i risultati finanziari per il quarto trimestre
e per l'intero esercizio 2025
, superando le stime degli analisti e proiettandosi verso una nuova era del commercio per il 2026. La reazione dei mercati
è stata immediata, con le azioni che hanno registrato un balzo superiore al 12% nelle contrattazioni pre-market a seguito di una performance definita dal management a "pieno regime".
La piattaforma di e-commerce
ha chiuso l'anno fiscale con un fatturato complessivo di 11,56 miliardi di dollari
, segnando una crescita del 30% rispetto al 2024. Nel solo quarto trimestre
, i ricavi
sono balzati del 31% raggiungendo i 3,67 miliardi di dollari
e superando il consenso di 3,59 miliardi. Questo risultato rappresenta l'undicesimo trimestre consecutivo in cui la società registra una crescita dei ricavi pari o superiore al 25%, escludendo il comparto logistica. L'utile per azione rettificato
si è attestato a 0,57 dollari
, battendo la stima degli analisti di 0,51 dollari.
Sul fronte della redditività
e della gestione finanziaria
, Shopify ha generato un free cash flow
annuale di 2 miliardi di dollari
. Nel quarto trimestre, il margine
di free cash flow ha raggiunto il 19%, segnando il decimo trimestre consecutivo di margini a doppia cifra. Forte di questa liquidità, la società ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie
da 2 miliardi di dollari
.
Le prospettive per il primo trimestre del 2026
superano le previsioni degli analisti, con Shopify che si aspetta una crescita dei ricavi
simile a quella del quarto trimestre 2025, ovvero nell'ordine del 30-33% (low-thirties), superando nettamente il consenso del mercato che si era fermato al 25,2%. La società prevede inoltre che l'utile lordo cresca con un tasso "high-twenties" e che le spese operative incidano sui ricavi per una quota compresa tra il 37% e il 38%. Il margine di free cash flow per l'inizio del nuovo anno è stimato tra il 10% e il 15%, un valore leggermente inferiore a quello registrato nel primo trimestre del 2025.
"Il 2025 ha visto Shopify viaggiare a pieno regime: abbiamo trainato una crescita composta e, contemporaneamente, gettato le basi per la nuova era del commercio basato sull’intelligenza artificiale – ha dichiarato Harley Finkelstein
, Presidente di Shopify –. Il 2026 sarà l’anno dei costruttori (builders) e noi saremo al loro fianco per potenziarli: dalla prima vendita fino alla massima scalabilità".