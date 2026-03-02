UK, a Leonardo contratto da 1 miliardo di sterline per elicotteri. Possibili futuri ordini internazionali

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, è stato, che potrebbero essere utilizzati insieme a velivoli senza equipaggio, a supporto delle operazioni di difesa in tutto il mondo. L'accordo aggiornato rende Yeovil il centro globale per la produzione e l'esportazione di elicotteri militari di Leonardo, con gli ordini internazionali per gli elicotteri militari di Leonardo costruiti a Yeovil cheIl Ministero della Difesadel Regno Unito, costruito da Leonardo e che ha recentemente effettuato il suo primo volo. Lo sviluppo di tecnologie autonome e senza equipaggio nel Regno Unito è al centro della strategia industriale della difesa del governo.Il nuovo accordo siglato dal governo britannico con Leonardo fornirà alle Forze Armate britanniche 23 nuovi elicotteri di medio carico, che potrebbero operare insieme a velivoli senza equipaggio, e apre la strada a futuri ordini militari internazionali da realizzare nel Regno Unito, con una quota di lavoro per il Regno Unito superiore al 40%. Sono circa, si legge in una nota del governo.L'accordo garantisce il futuro della produzione di elicotteri sovrani del Regno Unito e dello stabilimento Leonardo di Yeovil, nel Somerset, sostenendo. Tra questi, 650 persone lavorano direttamente sull'elicottero e altre sono coinvolte nei sistemi autonomi e forniscono supporto e produzione continui alle flotte di elicotteri Merlin e Wildcat."Questo investimento nella difesa è vantaggioso per la Gran Bretagna a tutti i livelli - ha commentato il- Rafforza le nostre Forze Armate, garantisce migliaia di posti di lavoro qualificati nel Regno Unito e crea grandi opportunità di esportazione. È un importante voto di fiducia nell'industria britannica, nei lavoratori britannici e nell'innovazione britannica."Questa partnership storica non solo sostiene l'occupazione e la sicurezza britannica oggi, ma posiziona il Regno Unito e i suoi alleati all'avanguardia nella prossima generazione di sistemi di difesa e autonomi di domani - ha aggiunto il- L'accordo aggiornato è il risultato dell'impegno del governo verso una nuova partnership e nuove modalità di collaborazione con l'industria"."Accogliamo con favore la decisione di aggiudicare il contratto New Medium Helicopter per la fornitura di elicotteri da trasporto medio al Ministero della Difesa, nonché il continuo investimento in Proteus, il nostro sistema aereo ad ala rotante autonoma senza equipaggio in fase di sviluppo con la Royal Navy - ha dichiarato- Leonardo si impegna a fornire alle Forze Armate del Regno Unito un elicottero da trasporto medio di livello mondiale basato sulla nostra piattaforma leader AW149, che servirà il nostro personale militare per molti anni a venire".