Leonardo, Cingolani: base industriale in UK ha ruolo centrale nella nostra strategia internazionale

(Teleborsa) - "Accogliamo con favore la decisione del Governo del Regno Unito
di assegnare a Leonardo il contratto NMH per la fornitura di elicotteri avanzati alle Forze Armate del Paese, insieme alla conferma di continui investimenti in tecnologie per il volo autonomo. La nostra base industriale nel Regno Unito ha un ruolo centrale nella nostra strategia internazionale e per la nostra competitività, oggi e nel futuro". Lo ha detto Roberto Cingolani, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Leonardo
, dopo che il Ministero della Difesa del Regno Unito ha annunciato
l'assegnazione a Leonardo di un contratto del valore di un miliardo di sterline per il programma NMH (New Medium Helicopter).
"Questo nuovo programma si tradurrà in benefici significativi per il paese, preservando e espandendo capacità di difesa e sicurezza
, competenze industriali, tecnologiche e professionali di alto livello, opportunità sul mercato export - ha aggiunto - Allo stesso tempo, il contratto assicura che il Regno Unito mantenga la sua posizione di player global credibile, pronto per nuove iniziative di alto valore tecnologico in futuro nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza".
L'azienda costruirà e consegnerà dallo stabilimento di Yeovil 23 elicotteri AW149
, potenziando le capacità delle Forze Armate del Paese.
Inoltre, vengono salvaguardati migliaia di posti di lavoro qualificato in tutta la filiera nel Regno Unito e sono preservate competenze nazionali per decenni a venire. Il paese si assicura inoltre una leadership tecnologica nel pilotaggio remoto e nel volo autonomo, con ulteriori investimenti in Proteus, primo elicottero autonomo del Regno Unito
, sviluppato con la Royal Navy e con volo inaugurale effettuato a inizio anno. Proteus e NMH sono importanti investimenti nell'industriale nazionale e un pilastro strategico nel campo della Difesa.