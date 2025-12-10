Milano 9:57
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

La giornata del 9 dicembre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,09%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8737. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8747. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,8757.


