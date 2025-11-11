Milano 11:29
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:29
9.868 +0,83%
Francoforte 11:29
23.981 +0,09%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Brunello Cucinelli

Seduta vivace oggi per il re del cachemire, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
