Rilancio di Piazza Italia: oltre 1.000 assunzioni e una filiera più sostenibile

(Teleborsa) - UniCredit, con varie istituzioni finanziarie, consolida il proprio ruolo guidando un'operazione strategica nel settore retail-fashion: il, con cuiacquisisce il controllo dell'intero capitale del gruppo, aprendo una nuova fase di crescita industriale, occupazionale e internazionale per uno dei protagonisti del retail italiano.agisce come sole global coordinator, sole bookrunner e loan agent, con una quota complessiva pari al 43,5% del finanziamento. L'operazione, strutturata in pool tra la capofilae altri cinque istituti –in qualità di mandated lead arrangers,come lead arrangers – prevede due linee distinte: un term loan a favore di LB Holding S.p.A. per l'acquisizione della quota paritetica del fratello Antonio Bernardo e una back-up facility dedicata a Piazza Italia S.p.A. entrambe saranno finalizzate a sostenere la nuova fase di sviluppo operativo e commerciale della società.Ilprevede circa, metà dirette e metà in franchising, tra Italia, Balcani, Grecia, Medio Oriente, Sud America e Nord Africa, e avrà un impatto diretto sull'occupazione con oltre mille nuove assunzioni previste in cinque anni tra sede e rete retail.Nel 2025 il gruppo si appresta a chiudere il miglior esercizio della sua storia, con unricavi netti per 350 milioni e un Ebitda di 50 milioni, corrispondente a un margine del 14,3%. Un risultato che conferma la solidità economica del gruppo e la sua capacità di creare valore anche in un contesto altamente competitivo.Ladiventerà hub strategico per le funzioni digital, retail operations, supply chain e sviluppo internazionale, confermando il contributo del Sud alla crescita del gruppo e dell'intero settore moda italiano.Un ruolo centrale nel rilancio e nella definizione del piano di sviluppo è stato assunto dae primogenito del fondatore Luigi, che ha guidato in prima persona l'operazione finanziaria e supervisionato il nuovo piano di crescita e sviluppo del gruppo.ha inoltre definito un piano Esg integrato che coniuga crescita, responsabilità e filiera corta: incremento delle produzioni in Italia e nell'area euro-mediterranea, riduzione della dipendenza dal far east, uso di materiali a minore impatto ambientale, processi distributivi più efficienti e circolari e programmi di formazione per i giovani talenti."La nostra famiglia rafforza la governance e la capacità di investire nel lungo periodo – commenta–. Puntiamo su prossimità produttiva, digitalizzazione e formazione per costruire un modello competitivo e sostenibile che continui a creare lavoro e valore in Italia e all'estero"."UniCredit conferma il proprio ruolo di banca capace di accompagnare le imprese italiane nei passaggi strategici di crescita, sostenendo la modernizzazione della filiera e la creazione di nuova occupazione qualificata, in particolare nel Sud – dichiara–. Piazza Italia è un esempio virtuoso di impresa familiare che guarda ai mercati globali senza perdere le proprie radici"."Territorio, vicinanza al cliente e accompagnamento sia nelle esigenze aziendali sia nei progetti di crescita sono le nostre leve a sostegno dell'economia e delle realtà produttive del Paese – evidenzia– confermando il nostro impegno verso la sostenibilità e l'innovazione"."Con questa operazione Cdp conferma la propria vicinanza ai progetti di crescita delle imprese familiari italiane che investono su innovazione e occupazione. Piazza Italia rappresenta un caso virtuoso radicato nei territori e proiettato verso nuovi mercati" aggiunge"Il progetto di Piazza Italia pone l'accento su due aspetti per noi fondamentali: la valorizzazione di importanti realtà italiane, in particolare quelle del Mezzogiorno, e la promozione di modelli di crescita e sviluppo sostenibili, responsabili e rispettosi dell'ambiente", dichiara"Abbiamo aderito con entusiasmo a un progetto che coniuga crescita e responsabilità – afferma–. La capacità di Piazza Italia di radicarsi nei territori e innovare la propria catena del valore è perfettamente coerente con la nostra mission di banca di prossimità da sempre vocata al servizio delle persone e delle imprese".