Madrid: vendite diffuse su Sacyr
(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,41% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Sacyr rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,791 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,687. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,895.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
