Madrid: vendite diffuse su Sacyr

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,41% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Sacyr
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Sacyr
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,791 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,687. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,895.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)