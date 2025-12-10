Madrid: vendite diffuse su Sacyr

gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici

Ibex 35

Sacyr

indice azionario della Borsa di Madrid

Sacyr

Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,41% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,791 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,687. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,895.