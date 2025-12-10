Milano 10:10
43.326 -0,57%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:10
9.652 +0,11%
Francoforte 10:08
24.073 -0,37%

SILVER del 9/12/2025

Finanza
SILVER del 9/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 60,68.

Tecnicamente, l'argento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 61,86, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,32. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 65,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
