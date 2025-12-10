SILVER del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 60,68.
Tecnicamente, l'argento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 61,86, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,32. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 65,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)